Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко оговтався від проблем зі здоров'ям, тож знову став помічником для Френка Лемпарда.

Товариський матч

Евертон – Селтік – 0:0, пенальті 4:2

Під час павзи на чемпіонат світу підопічні Френка Лемпарда вирушили в Австралію, де взяли участь у товариському турнірі Sydney Super Cup. Суперником був Селтік.

Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався

Миколенко, який травмувався тиждень тому у матчі проти Борнмута (0:3), вийшов зі стартових хвилин. Українець не раз підключався до атак та непогано грав у захисті. Схоже, Віталій не був готовий провести увесь поєдинок, тому його замінили на 66 хвилині.

Основний час переможця не виявив, тож "іриски" і "кельти" визначали сильнішого у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були номінальні господарі. Перемогу Евертону приніс влучний удар Гордона (4:2).