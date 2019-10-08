Шевченко рассказал о методах работы в сборной Украины

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко рассказал о принципах работы тренерского штаба и влиянии на него Валерия Лобановского.

"Сейчас есть структура, фундамент, который мы заложили в сборной, команда движется в этом направлении. Мы не можем останавливаться, должны постоянно прогрессировать, чтобы оставаться конкурентными. Вся работа направлена на прогресс. Обязаны играть в тот футбол, который позволит конкурировать с сильными соперниками.

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Каждый тренер, с которым я работал, оставил определенную память – положительную или отрицательную в каких-то моментах. Это опыт. Больше всего, конечно, повлиял Валерий Васильевич Лобановский. Когда он в свое время работал с Динамо и сборной, то был одним из самых современных тренеров. Привлекал науку, использовал прогрессивные методики. Я являюсь его сторонником. Перенимал его опыт.

Но футбол меняется, требования меняются. Тренер должен всегда учиться. Это говорил сам Лобановский. Мы каждый день учимся. Вся моя работа в течение трех лет проводилась с использованием видеоподдержки, работает научный класс. Информация о нашей работе задокументирована", – рассказал Шевченко в эфире программы Мова Футболу на holos.fm.

Напомним, уже 11 октября Украина в квалификации Евро-2020 встретится с Литвой, а через три дня – с Португалией.

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