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Миколенко травмувався на тренуванні збірної України

19:18 1787 Читать на русском
Миколенко травмувався на тренуванні збірної України
Віталій Миколенко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про травму київського динамівця Віталія Миколенка.

 

"Команда зібралася, все в порядку. Єдине, що у Миколенка є невелика мікротравма.

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Він зробив обстеження. Ми зараз подивимося і будемо приймати рішення по ньому. Думаю, кілька днів він не буде тренуватися. Лікар повинен проаналізувати. І тільки потім ми приймемо щодо нього рішення", - сказав Шевченко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

До слова, вже 11 жовтня Україна у кваліфікації Євро-2020 зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться у Харкові о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві прийматимуть Португалію.

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