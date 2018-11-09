Миколенко продлил контракт с Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко подписал новый контракт с киевским клубом до 2023 года.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило о продлении контракта з Виталием Миколенко на 5 лет.

Динамо – Ренн: Миколенко вошел в историю киевского клуба

Защитник стал одним из главных героев матча 4 тура группового этапа Лиги Европы против Ренна (3:1), удвоив преимущество киевлян и в итоге попал в команду недели турнира.

Всего в сезоне 2018/19 Виталий сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Недавно 19-летний Миколенко получил вызов в сборную Украины на матчи против Словакии и Турции.