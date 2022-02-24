Миколенко: Мне больно слышать, как российская армия расстреливает мой родной народ
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко обратил внимание мирового сообщества на войну, которую начала Россия.
"Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда!!!!
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Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ, и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь родителям. Я прошу весь мир помочь моей стране. Я горд быть украинцем. Слава Украине!" – написал Миколенко в Instagram.
Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.
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