"Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда!!!!

"Гореть тебе, с*ка, в аду", – экс-форвард сборной Украины выразил "теплое пожелание" Путину

Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ, и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь родителям. Я прошу весь мир помочь моей стране. Я горд быть украинцем. Слава Украине!" – написал Миколенко в Instagram.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)