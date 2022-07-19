Украинский легионер Эвертона стал одним из хедлайнеров презентации выездного комплекта Эвертона на сезон 2022/23.

Эвертон представил футбольному сообществу форму, в которой команда будет выступать в выездных матчах в новом сезоне. Виталий Миколенко удостоился попасть на главное изображение презентации – в частности, коллаж с его фото стоит в шапке официальных соцсетей "ирисок".

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Introducing our 2022/23 @hummel1923 away kit... — Everton (@Everton) July 19, 2022

Выездная футболка в трендовом розовом цвете имеет характерный синий патриотический узор, вдохновленный наклонной крышей башни принца Руперта – эта архитектурная достопримечательность Ливерпуля является главным символом на эмблеме Эвертона. Орнамент дополнен крутым геометрическим принтом.

Логотип ирисок выполнен в легком розовом тоне. Одной из визуальных изюминок также является круглый патриотически-синий вырез на шее. Шорты тоже получили синий цвет. Форма голкипера, в свою очередь, выполнена в черном цвете с линиями цвета фуксии на теле – по замыслу производителя они указывают на разрушительные модели движений и ловкость.

Эвертон сыграет в новом комплекте во время турне по США. Впервые форму протестуют уже 20 июля в товарищеском матче против Миннесоты Юнайтед.

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