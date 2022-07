Эвертон представил футбольному сообществу форму, в которой команда будет выступать в выездных матчах в новом сезоне. Виталий Миколенко удостоился попасть на главное изображение презентации – в частности, коллаж с его фото стоит в шапке официальных соцсетей "ирисок".

