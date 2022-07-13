Подопечные Фрэнка Лэмпарда находятся в США, где 17 июля сыграют первый матч в межсезонье против Арсенала. А уже после возвращения в Англию Эвертон будет противостоять Динамо в товарищеской встрече, которая состоится 29 числа.

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В настоящее время "ириски" проводят первые тренировки на американском континенте. На сегодняшнем занятии Виталий Миколенко, досрочно вышедший из отпуска, чтобы набрать форму, забил гол в двусторонней игре.

Защитник все сделал сам – удачно сыграл на перехвате, промчался несколько метров и четко пробил низом в дальний угол, сорвав аплодисменты партнеров и тренеров. Видео выложили в клубном Twitter "ирисок".

Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону 1 января этого года. Во второй части сезона 2021/22 украинец сыграл за "ирисок" 16 матчей, забил 1 гол. Команда Фрэнка Лэмпарда спаслась от вылета из АПЛ, заняв 16 место.