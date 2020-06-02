Миколенко потерял страницу в Instagram – фанаты таланта Динамо сумели отвоевать аккаунт

Защитник Динамо Виталий Миколенко стал жертвой сетевых злоумышленников.

Официальная страница Виталия Миколенко в соцсети Instagram была сломана. На аккаунте 21-летнего защитника было указано, что страницей обладает Ахмед Рашад.

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Стоит отметить, что болельщики Динамо сплотились вокруг этой неприятной ситуации и бомбардируют хэштегом "# вернистраницуараб" последний пост на странице Виталия. Позже защитник сообщил, что доступ к аккаунту ему вернули.

В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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