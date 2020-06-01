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Шахтер – Динамо: Instat определил лучшего игрока поединка

11:14 7 Читати українською
Шахтер – Динамо: Instat определил лучшего игрока поединка
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 24-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

По оценкам Instat, лучшим игроком матча стал полузащитник Шахтера Марлос, который набрал 358 баллов, сообщает Команда№1.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Интересно, что троица лучших в составе Шахтера набрала больше, чем лучший игрок киевского Динамо. У "горняков" вторым стал Маркос Антонио (342 балла), а третьим – Додо (288). В Динамо лучшим стал Виталий Миколенко (272 балла), а второе и третье места поделили Виталий Буяльский и Владимир Шепелев (оба – по 268 баллов).

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1), а Марлос оформил дубль в ворота киевлян.

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