Шахтер – Динамо: Instat определил лучшего игрока поединка

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 24-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо (3:1).

По оценкам Instat, лучшим игроком матча стал полузащитник Шахтера Марлос, который набрал 358 баллов, сообщает Команда№1.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Интересно, что троица лучших в составе Шахтера набрала больше, чем лучший игрок киевского Динамо. У "горняков" вторым стал Маркос Антонио (342 балла), а третьим – Додо (288). В Динамо лучшим стал Виталий Миколенко (272 балла), а второе и третье места поделили Виталий Буяльский и Владимир Шепелев (оба – по 268 баллов).

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1), а Марлос оформил дубль в ворота киевлян.

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