Миколенко втратив сторінку в Instagram – фанати таланта Динамо зуміли відвоювати акаунт

Захисник Динамо Віталій Миколенко став жертвою мережевих зловмисників.

Офіційна сторінка Віталія Миколенка у соцмережі Instagram була зламана. На акаунті 21-річного захисника було вказано, що сторінкою володіє Ахмед Рашад.

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Варто відзначити, що вболівальники Динамо згуртувались навколо цієї неприємної ситуації і бомбардували хештегом "#повернисторінкуараб" останній допис на сторінці Віталія. Згодом захисник повідомив, що доступ до акаунту йому повернули.

У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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