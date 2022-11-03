Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился информацией о том, как проходит реабилитация Александра Зинченко и еще двух травмированных "канониров".

"Состояние Сака, Элнени и Зинченко? Очевидно, они находятся на разных стадиях восстановления. У Элнени была долгосрочная травма, но сейчас он действительно восстановился, и тренируется с командой уже неделю или две.

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Алекс (Зинченко – прим.) совсем недавно вернулся, и он провел две тренировки. Букайо просто пропустил одну или две тренировки, сегодня все было хорошо", – приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Украинец не играл с 1 октября, когда Арсенал победил Тоттенхэм в дерби. У левого защитника "канониров" произошел рецидив травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил 8 матчей. Уже сегодня 3 ноября Арсенал сыграет с Цюрихом в поединке Лиги Европы. Лондонцы уже решили вопрос выхода в плей-офф турнира.

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