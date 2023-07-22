На своей странице в инстаграмме бывший нападающий Вильярреала объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

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"Мои мечты сбылись. Моя жизнь наполнена. Все, чего я когда-либо хотел, это быть лучшим игроком, которым мог стать. Я отдал каждую унцию себя, пролил кровь и слезы. Я могу спокойно выйти из игры, зная, что я сделал все возможное для достижения своих целей", – написал форвард.

Джузеппе выступал за Парму, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Вильярреал, Фиорентину, Леванте, Сельту, Дженоа, Солт-Лейк и СПАЛ. За "желтую субмарину" Росси сыграл в 192 матчах, в которых забил 82 гола и оформил 25 результативных передач. Также в активе форварда 7 голов в 30 играх за сборную Италии.

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