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Миколенко підписав контракт з агентською компанією Шаблія

16:27 2317 Читать на русском
Миколенко підписав контракт з агентською компанією Шаблія
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко довірив представляти свої інтереси компанії Prostar.

Про підписання угоди повідомив сам керівник агенції Prostar Вадим Шаблій на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

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Шаблій висловив упевненість, що Миколенко буде виступати в одному із топ-клубів Європи, а його співпраця з агенцією буде тривалою та успішною.

Нагадаємо, Миколенко в нинішньому сезоні провів 14 матчів за Динамо в усіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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Рад сообщить, что компания Prostar подписала контракт с одним из лучших игроков нашего чемпионата, игроком сборной Украины и киевского Динамо Виталием Миколенко. Виталий обладает огромным потенциалом, и не случайно сейчас он - в числе сильнейших футболистов Украины. Я ни секунды не сомневаюсь, что он будет выступать в одном из топ-клубов Европы. Уверен, наше сотрудничество будет долгим и успешным! Добро пожаловать в #Prostarteam, Виталий! I am delighted to announce that Prostar football agency has signed a contract with one of the best players in our league, the player of Ukraine and Dynamo Kyiv Vitalii Mykolenko. Vitalii has great potential and it is no coincidence that now he is among the strongest football players in Ukraine. I have no doubt that he will play in one of the top-clubs in Europe. Sure that our cooperation will be long and successful! Welcome to #Prostarteam, Vitalii!

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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Динамо Динамо Вадим Шаблій Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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