Миколенко підписав контракт з агентською компанією Шаблія

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко довірив представляти свої інтереси компанії Prostar.

Про підписання угоди повідомив сам керівник агенції Prostar Вадим Шаблій на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

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Шаблій висловив упевненість, що Миколенко буде виступати в одному із топ-клубів Європи, а його співпраця з агенцією буде тривалою та успішною.

Нагадаємо, Миколенко в нинішньому сезоні провів 14 матчів за Динамо в усіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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