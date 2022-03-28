"Если бы я оказался перед Путином, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей.

Миколенко: Мне реально все говорят, что украинцы "крейзи"

Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы сымпровизировали 100%", – сказал Миколенко в программе "Отдушивдушу".

Напомним, украинцы уже 33-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

Россия напала на Украину: заявление Зеленского об изоляции оккупантов, смерть экс-футболиста, помощь Миколенко (LIVE)