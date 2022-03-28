Миколенко озвучил собственный сценарий экзекуции над Путином за кровавую расправу над украинским народом
Защитник Эвертона Виталий Миколенко нашел справедливое наказание для сумасшедшего российского диктатора.
"Если бы я оказался перед Путином, я бы, наверное, его взял и отдал бы людям, у которых забрали семьи, детей, родителей.
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Отдал бы этого урода, они бы точно разобрались, что с ним сделать. Они бы сымпровизировали 100%", – сказал Миколенко в программе "Отдушивдушу".
Напомним, украинцы уже 33-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
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