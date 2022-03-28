"Якби я опинився перед Путіном, я б, напевно, його взяв та віддав би людям, у яких забрали сім'ї, дітей, батьків.

Миколенко: Мені реально всі кажуть, що українці "крейзі"

Віддав би цього виродка, вони точно розібралися б, що з ним зробити. Вони б зімпровізували 100%", – сказав Миколенко у програмі "Отдушивдушу".

Нагадаємо, українці вже 33-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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