"Все молодые игроки, которые сейчас есть в Динамо, должны понять, что Андрей – простой, добрый, честный и открытый человек. Все говорят – "звезда". Да, он – "звезда", возможно, легенда, но при этом остается человеком.

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Если нужна помощь – всегда поможет, если есть вопросы – всегда ответит, то есть, никогда не оставит в беде. Уверен, возвращение Андрея станет для них положительным импульсом, ведь на его примере они увидят, как нужно быть профессионалом и порядочным человеком. Он станет для них мотиватором относительно того, к чему нужно стремиться, какие ставить цели, чтобы подняться на вершину, где играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года.

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