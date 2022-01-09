Защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал, что почувствовал после своего первого матча за "ирисок".

"Мои первые 120 минут в футболке Эвертона. Спасибо тренеру и одноклубникам. Для меня также была важна поддержка болельщиков", – написал Миколенко в своем Instagram.

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Добавим, что Виталия в комментариях успели приветствовать Роман Яремчук и Николай Шапаренко – форвард Бенфики отметил уровень английского новичка "ирисок".

Миколенко дебютировал за Эвертон в матче Кубка Англии, где помог пройти Халл Сити в дополнительное время (3:2). Миколенко отыграл все 120 минут. Следующий поединок Эвертона предстоит сыграть в АПЛ против Лестера, матч запланированный на 11 января, начало в 22:00.

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