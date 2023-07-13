Янг стал игроком Эвертона, сообщает официальный сайт клуба. 38-летний защитник перешел на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон.

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Эшли может качественно сыграть на обоих флангах обороны. В предыдущей кампании он чаще выходил справа в защите Астон Виллы, однако в сезоне-2021/22, как и в течение всего пребывания в Интере, Янг играл слева.

Таким образом, опытный фулбек усложнит задачу Миколенко. Украинец пропускает старт предсезонной подготовки из-за повреждения.

Эшли Янг провел 9 лет в Манчестере Юнайтед, с которым стал чемпионом Англии и выиграл Лигу Европы. В составе Интера защитник выиграл Серию А.

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