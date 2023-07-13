Янг став гравцем Евертона, повідомляє офіційний сайт клубу. 38-річний захисник перейшов на правах вільного агента та підписав контракт на один сезон.

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Ешлі може якісно зіграти на обох флангах оборони. У попередній кампанії він частіше виходив справа в захисті Астон Вілли, однак в сезоні-2021/22, як і протягом всього перебування в Інтері, Янг грав зліва.

Таким чином досвідчений фулбек ускладнить завдання Миколенку. Українець пропускає старт передсезонної підготовки через пошкодження.

Ешлі Янг провів 9 років в Манчестер Юнайтед, з яким став чемпіоном Англії та виграв Лігу Європи. У складі Інтера захисник виграв Серію А.

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