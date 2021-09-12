Защитник Динамо Виталий Миколенко проанализировал игру своей команды в матче с Металлистом 1925 (2:0) в 7-м туре УПЛ и указал на сложности, которые возникали у "бело-синих" в поединке с харьковчанами.

"Тяжелый первый тайм. Хорошо, что мы забили на первых минутах второго. После этого играть стало легче. После второго забитого мяча мы добили соперника, играли без центра поля, были контратаки как на наши, так и на их ворота.

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Знали, что соперник будет стараться играть на контратаках. Мы несколько контратак пропустили, у нас в атаке не получалось отдать последний пас или пробить. Все пролетало выше или мимо ворот. Не было задачи забить быстрый гол, но была задача выиграть. Хорошо, что мы забили свой гол и потом стало легче", – сказал Миколенко в программе "УПЛ ONLINE".

Напомним, Динамо после 7-ми туров лидирует в турнире таблице УПЛ, набрав 19 очков. Уже во вторник, 14 сентября, киевляне стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против Бенфики. Начало встречи в 22:00.

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