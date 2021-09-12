Захисник Динамо Віталій Миколенко проаналізував гру своєї команди у матчі з Металістом 1925 (2:0) у 7-му турі УПЛ і вказав на складнощі, які виникали у "біло-синіх" у поєдинку з харків'янами.

"Важкий перший тайм. Добре, що ми забили на перших хвилинах другого. Після цього грати стало легше. Після другого забитого м'яча ми добили суперника, грали без центра поля, були контратаки як на наші, так і на їхні ворота.

Металіст 1925 – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Знали, що суперник буде намагатися грати на контратаках. Ми кілька контратак пропустили, у нас в атаці не виходило віддати останній пас або пробити. Все пролітало вище або повз ворота.

Не було завдання забити швидкий гол, але була задача виграти. Добре, що ми забили свій гол і потім стало легше", – сказав Миколенко у програмі "УПЛ ONLINE".

Нагадаємо, Динамо після 7-ми турів лідирує у турнірій таблиці УПЛ, набравши 19 очок. Вже у вівторок, 14 вересня, кияни стартують у груповому етапі Ліги чемпіонів домашнім матчем проти Бенфіки. Початок зустрічі о 22:00.

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