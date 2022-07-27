Эвертон договорился с Бернли о трансфере вингера Дуайта Макнилла, сообщает The Athletic.

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Полузащитник в ближайшее время должен пройти медицинское обследование для завершения перехода, который оценивают в 20 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что Макнилл подпишет 5-летний контракт с Эвертоном.

В прошлом сезоне Дуайт сыграл во всех 38 матчах в АПЛ и принял участие в 2 поединках Кубка Англии. Количество результативных действий вингера не впечатляет – всего 1 голевая передача.

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