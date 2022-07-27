Эвертон объявил о приходе португальского защитника Рубена Винагре из лиссабонсокого Спортинга на своем официальном сайте. Основная его позиция – слева в защите, так что Виталий Миколенко получил нового конкурента.

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Португалец перебрался к "ирискам" на правах аренды на один сезон с опцией выкупа. Примечательно, что дебютировать за новую команду он может уже 29 июля в игре с киевским Динамо.

Добавим, что в прошлом сезоне Винагре отыграл в 18 матчах за лиссабонский Спортинг, в которых отличился 2 ассистами. Рубен имеет опыт выступлений в АПЛ в составе Вулверхэмптона, за который играл с 2018 года с перерывами в аренду в Олимпиакос, Фамаликан и Спортинг.

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