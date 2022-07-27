Евертон домовився з Бернлі щодо трансферу вінгера Дуайта Макнілла, повідомляє The Athletic.

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Півзахисник найближчим часом має пройти медичне обстеження для завершення переходу, який оцінюють у 20 млн фунтів стерлінгів. Очікується, що Макнілл підпише 5-річний контракт з Евертоном.

У минулому сезоні Дуайт зіграв у всіх 38 матчах в АПЛ та ще взяв участь у 2 поєдинках Кубка Англії. Кількість результативних дій вінгера не вражає – лише 1 гольова передача.

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