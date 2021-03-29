Защитник сборной Украины Виталий Миколенко сразу осознал последствия своей ошибки в матче против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Удаление Миколенко и пенальти на последних минутах лишили Украину шансов на победу в домашнем поединке с Финляндией.

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Игрок в отчаянии ожидал завершения игры, сидя на лестнице к подтрибунному помещению НСК Олимпийский. Именно в таком виде Николай Васильков, пресс-атташе Андрея Шевченко, и зафиксировал Виталия Миколенко, продемонстрировав неравнодушие игрока к сборной Украины.

Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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