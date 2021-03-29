Захисник збірної України Віталій Миколенко одразу зрозумів наслідки своєї помилки у матчі проти Фінляндії в рамках відбору до ЧС-2022.

Вилучення Миколенка та пенальті на останніх хвилинах позбавили Україну шансів на перемогу в домашньому поєдинку з Фінляндією.

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Гравець у розпачі очікував на завершення гри, сидячи на сходах до підтрибунного приміщення НСК Олімпійський. Саме у такому вигляді Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка, і зафіксував Віталія Миколенка, продемонструвавши небайдужість гравця до збірної України.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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