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"Миколенко – середняк, но не лидер": Филиппов дал неожиданную оценку таланту Динамо

13:14 136 Читати українською
"Миколенко – середняк, но не лидер": Филиппов дал неожиданную оценку таланту Динамо
Виталий Миколенко / Фото из открытых источников

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов прокомментировал слухи об интересе Милана к защитнику Динамо Виталию Миколенко.

"Миколенко второй год выступает за Динамо и является основным защитником сборной Украины, но на данный момент, как бы мне не хотелось, Виталий – середняк, но никак не лидер.

Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер

Там есть Тео Эрнандес, поэтому Миколенко с Миланом стоит подождать. Возможно, стоит рассмотреть вариант с лигой-трамплином, а потом уже переходить в Милан. У Миколенко есть все необходимые качества, чтобы заиграть на топ-уровне. Его ждет большое будущее", – сказал Филиппов в интервью изданию Football.ua.

Напомним, 27-летний форвард Десны после 23-х туров расположился на втором месте рейтинга бомбардиров УПЛ (13 голов), уступая лишь нападающему Шахтера Жуниору Мораес.

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Динамо Киев Динамо Киев Тео Эрнандес Тео Эрнандес Виталий Миколенко Виталий Миколенко Александр Филиппов Александр Филиппов Милан Милан
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