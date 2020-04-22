"Миколенко – середняк, но не лидер": Филиппов дал неожиданную оценку таланту Динамо

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов прокомментировал слухи об интересе Милана к защитнику Динамо Виталию Миколенко.

"Миколенко второй год выступает за Динамо и является основным защитником сборной Украины, но на данный момент, как бы мне не хотелось, Виталий – середняк, но никак не лидер.

Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер

Там есть Тео Эрнандес, поэтому Миколенко с Миланом стоит подождать. Возможно, стоит рассмотреть вариант с лигой-трамплином, а потом уже переходить в Милан. У Миколенко есть все необходимые качества, чтобы заиграть на топ-уровне. Его ждет большое будущее", – сказал Филиппов в интервью изданию Football.ua.

Напомним, 27-летний форвард Десны после 23-х туров расположился на втором месте рейтинга бомбардиров УПЛ (13 голов), уступая лишь нападающему Шахтера Жуниору Мораес.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро