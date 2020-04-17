Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер

Защитник Динамо не видит себя в футболке "горняков".

"Кем вижу себя через 5 лет? У меня контракт с Динамо как раз заканчивается через 5 лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу. Еще в академии поддерживал Барселону, смотрел Эль Класико. Сейчас не могу назвать какой-то определенный клуб, за который болею.

"Не стоит об этом говорить": Миколенко – об интересе клубов из топ-чемпионатов

Мог ли бы перейти в Шахтер? Думаю, нет. Даже в голове такой вариант не рассматривал. Киевский клуб взял меня в 11 лет и воспитал", – рассказал Миколенко в эфире Instagram УАФ.

Заметим, 20-летний защитник в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 30 поединках. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года. Недавно появилась информация, что левым защитником Динамо интересуются клубы из топ-чемпионатов. В частности, речь шла об интересе Наполи, Вест Хэма и Марселя – называли даже сумму в 15 млн фунтов.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро