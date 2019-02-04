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Миколенко – лучший украинский футболист в категории U-19

4 февраля 21:50 40 Читати українською
Миколенко – лучший украинский футболист в категории U-19
Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко был признан лучшим украинским футболистом, родившимся после 1999 года.

По итогам голосования проекта Золотой талант защитник Динамо Виталий Миколенко получил звание лучшего футболиста Украины в категории U-19.

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19-летний футболист получил 269 баллов и занял в рейтинге первое место. На 21 очко от Миколенко отстал голкипер Леганеса Андрей Лунин. Замыкает тройку хавбек Мариуполя Владислав Вакула, который получил 126 пунктов.

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В текущем сезоне на счету Миколенко 15 матчей за Динамо во всех турнирах, в этих поединках фланговый защитник смог забить один гол и отдать результативную передачу.

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Динамо Киев Динамо Киев Владислав Вакула Владислав Вакула Андрей Лунин Андрей Лунин Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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