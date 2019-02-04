Миколенко – лучший украинский футболист в категории U-19

Защитник Динамо Виталий Миколенко был признан лучшим украинским футболистом, родившимся после 1999 года.

По итогам голосования проекта Золотой талант защитник Динамо Виталий Миколенко получил звание лучшего футболиста Украины в категории U-19.

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19-летний футболист получил 269 баллов и занял в рейтинге первое место. На 21 очко от Миколенко отстал голкипер Леганеса Андрей Лунин. Замыкает тройку хавбек Мариуполя Владислав Вакула, который получил 126 пунктов.

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В текущем сезоне на счету Миколенко 15 матчей за Динамо во всех турнирах, в этих поединках фланговый защитник смог забить один гол и отдать результативную передачу.