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Миколенко – найкращий український футболіст у категорії U-19

21:50 84 Читать на русском
Миколенко – найкращий український футболіст у категорії U-19
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко був визнаний найкращим українським футболістом, народженим після 1999-го року.

За підсумками голосування проекту Золотий талант захисник Динамо Віталій Миколенко отримав звання найкращого футболіста України в категорії U-19.

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19-річний футболіст отримав 269 балів та посів у рейтингу перше місце. На 21 очко від Миколенка відстав голкіпер Леганеса Андрій Лунін. Замикає трійку хавбек Маріуполя Владислав Вакула, який отримав 126 пунктів.

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У поточному сезоні в активі Миколенка 15 матчів за Динамо в усіх турнірах, у цих поєдинках фланговий захисник зміг забити один гол та віддати результативну передачу.

Теги
Динамо Динамо Владислав Вакула Владислав Вакула Андрій Лунін Андрій Лунін Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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