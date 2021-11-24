Верховный суд Италии вынес окончательный приговор. Фабрицио Микколи приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Приговор не подлежит обжалованию.

Бензема виновен по делу с шантажом Вальбуэна – суд вынес более жесткий приговор, чем просил прокурор

Лучший бомбардир в истории Палермо (81 гол) признан виновным в вымогательстве и связях с мафией. Микколи 10 лет назад помог другу выбить долг в размере 12 тысяч евро. Исполнял все мафиозо Мауро Лауричелле, который отсидит 7 лет.

"Я футболист, а не мафиозо. Меня подвела моя детская наивность. Я пытался быть доброжелательным, иногда не понимая, с кем имею дело. Хочу попросить прощения у жителей Палермо. Хочу, чтобы мои дети воспитывались в духе уважения к закону. Мафия мне противна", – раскаялся Микколи.

"Зустрінемося під деревом того покидька Фальконе". Фабріціо Мікколі і мафія – чому знаменитий форвард може сісти у тюрягу