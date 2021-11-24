Верховний суд Італії ухвалив остаточний вирок. Фабріціо Мікколі засудили до трьох з половиною років позбавлення волі. Вирок не підлягає оскарженню.

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Найкращий бомбардир в історії Палермо (81 гол) визнаний винним у вимаганні та зв'язках із мафією. Мікколі 10 років тому допоміг другу вибити борг у розмірі 12 тисяч євро. Виконував усе мафіозо Мауро Лаурічелле, який відсидить 7 років.

"Я футболіст, а не мафіозо. Мене підвела моя дитяча наївність. Я намагався бути доброзичливим, іноді не розуміючи, з ким маю справу. Хочу попросити вибачення у мешканців Палермо. Хочу, щоб мої діти виховувалися у дусі поваги до закону. Мафія мені огидна", – розкаявся Мікколі.

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