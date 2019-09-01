Михайличенко – о ничьей Динамо и Зари: Думаю, такой футбол нравится болельщикам

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко попытался объяснить причины потери очков своей команды в матче против Зари (2:2).

"Матч получился настоящим кубковым. Много эмоций, много голов, много хороших, опасных моментов. Думаю, такой футбол болельщикам нравится. Наверное, в меньшей степени нравится тренерам, потому что он "валидольный", но от этого никуда не денешься.

Заря – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Если говорить о самой игре, конечно, жаль, что при счете 2:0 мы не смогли продолжать играть так, как играли до этого, не смогли контролировать матч.

Последние матчи выдались неудачными, поэтому психология, что нужна победа любой ценой, все-таки присутствовала. И, естественно, что мы дали сопернику почувствовать мяч, почувствовать игру, почувствовать уверенность. К сожалению, мы не смогли развить этот результат, и второй тайм был менее организованным, не таким, каким мы хотели бы его видеть. Поэтому результат именно такой.

Замена Гармаша? Мы не стали рисковать, зная, что Денис очень эмоциональный. Если он получил желтую карточку и начал больше общаться на поле, то это негативно влияет на его игру", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

После 6-ти туров Динамо находится на 5-й строчке УПЛ, Заря – третья.

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