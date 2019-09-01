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Михайличенко – про нічию Динамо і Зорі: Думаю, такий футбол подобається вболівальникам

1 вересня 23:49 520 Читать на русском
Михайличенко – про нічию Динамо і Зорі: Думаю, такий футбол подобається вболівальникам
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко спробував пояснити причини втрати очок своєї команди у матчі проти Зорі (2:2).

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Матч вийшов справжнім кубковим. Багато емоцій, багато голів, багато хороших, небезпечних моментів. Думаю, такий футбол вболівальникам подобається. Напевно, в меншій мірі подобається тренерам, тому що він "валідольний", але від цього нікуди не дінешся.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо говорити про саму гру, звичайно, шкода, що при рахунку 2:0 ми не змогли продовжувати грати так, як грали до цього, не змогли контролювати матч.

Останні матчі видалися невдалими, тому психологія, що потрібна перемога будь-якою ціною, все-таки була присутня. І, природньо, що ми дали супернику відчути м'яч, відчути гру, відчути впевненість. На жаль, ми не змогли розвинути цей результат, і другий тайм був менш організованим, не таким, яким ми хотіли б його бачити. Тому результат саме такий.

Заміна Гармаша? Ми не стали ризикувати, знаючи, що Денис дуже емоційний. Якщо він отримав жовту картку і почав більше спілкуватися на полі, то це негативно впливає на його гру", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Після 6-ти турів Динамо перебуває на 5-й сходинці УПЛ, Зоря – третя.

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Зоря - Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо
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