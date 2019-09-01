Михайличенко – про нічию Динамо і Зорі: Думаю, такий футбол подобається вболівальникам

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко спробував пояснити причини втрати очок своєї команди у матчі проти Зорі (2:2).

"Матч вийшов справжнім кубковим. Багато емоцій, багато голів, багато хороших, небезпечних моментів. Думаю, такий футбол вболівальникам подобається. Напевно, в меншій мірі подобається тренерам, тому що він "валідольний", але від цього нікуди не дінешся.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо говорити про саму гру, звичайно, шкода, що при рахунку 2:0 ми не змогли продовжувати грати так, як грали до цього, не змогли контролювати матч.

Останні матчі видалися невдалими, тому психологія, що потрібна перемога будь-якою ціною, все-таки була присутня. І, природньо, що ми дали супернику відчути м'яч, відчути гру, відчути впевненість. На жаль, ми не змогли розвинути цей результат, і другий тайм був менш організованим, не таким, яким ми хотіли б його бачити. Тому результат саме такий.

Заміна Гармаша? Ми не стали ризикувати, знаючи, що Денис дуже емоційний. Якщо він отримав жовту картку і почав більше спілкуватися на полі, то це негативно впливає на його гру", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Після 6-ти турів Динамо перебуває на 5-й сходинці УПЛ, Зоря – третя.

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