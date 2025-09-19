Михавко опередил звездного новичка Реала в рейтинге лучших молодых защитников мира
Защитник Динамо Тарас Михавко оказался лучшим защитником мира до 21 года по показателю выигранных верховых дуэлей.
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) определил Тараса Михавко лучшим молодым защитником мира.
По показателю выигранных верховых дуэлей 20-летний центральный защитник Динамо возглавил рейтинг среди игроков до 21 года. Статистическое исследование проводилось среди футболістов 55 лучших лиг мира.
Интересно, что в этом рейтинге Михавко опередил даже центрального защитника Реала Дина Хёйсена. У украинца процент выигранных верховых дуэлей составляет 92,3%, тогда как у испанца – 88,7%.
