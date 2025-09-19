Защитник Динамо Тарас Михавко оказался лучшим защитником мира до 21 года по показателю выигранных верховых дуэлей.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) определил Тараса Михавко лучшим молодым защитником мира.

В Динамо лаконично отреагировали на скандальные заявления Кравца: "Страница нашей общей истории перевернута"

По показателю выигранных верховых дуэлей 20-летний центральный защитник Динамо возглавил рейтинг среди игроков до 21 года. Статистическое исследование проводилось среди футболістов 55 лучших лиг мира.

Интересно, что в этом рейтинге Михавко опередил даже центрального защитника Реала Дина Хёйсена. У украинца процент выигранных верховых дуэлей составляет 92,3%, тогда как у испанца – 88,7%.

Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – Дебютант киевлян забил решающий гол