Бывший защитник Динамо Тарас Михалик может снова присоединиться к Волыни в статусе игрока.

Опытный защитник попадет в заявку Волыни на вторую часть, утверждает Sportarena.

Михалик вошел в тренерский штаб Волыни

Ранее сообщалось, что Михалик войдет в тренерский штаб Волыни-2, где будет помогать Альберту Шахову и Владимиру Марчуку. Защитник уже защищал цвета луцкого клуба в сезоне 2019/20.

Заметим, в свое время Тарас Михалик выступал за Динамо, где сыграл 179 матчей. Также провел более 30 матчей за сборную Украины.

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