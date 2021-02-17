Михалик будет включен в заявку Волыни на вторую часть сезона, – СМИ
14:21 - Читати українською
Бывший защитник Динамо Тарас Михалик может снова присоединиться к Волыни в статусе игрока.
Опытный защитник попадет в заявку Волыни на вторую часть, утверждает Sportarena.
Михалик вошел в тренерский штаб Волыни
Ранее сообщалось, что Михалик войдет в тренерский штаб Волыни-2, где будет помогать Альберту Шахову и Владимиру Марчуку. Защитник уже защищал цвета луцкого клуба в сезоне 2019/20.
Заметим, в свое время Тарас Михалик выступал за Динамо, где сыграл 179 матчей. Также провел более 30 матчей за сборную Украины.
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