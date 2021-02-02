Тренерский штаб Волыни-2 пополнился еще одним тренером, информирует Instagram клуба. К Альберту Шахову и Владимиру Марчуку присоединился Тарас Михалик.

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Молодежка "крестоносцев" вчера, 1 февраля, возобновила тренировки и начала подготовку к весенней части Второй лиги. К работе приступит и Михалик, который в прошлом сезоне выступал за Волынь и провел 21 матч в Первой лиге.

Заметим, в свое время Тарас Михалик выступал за киевлян, где сыграл 179 матчей. Также провел более 30 матчей за сборную Украины.

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