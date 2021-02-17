Колишній захисник Динамо Тарас Михалик може знову приєднатись до Волині у статусі гравця.

Досвідчений оборонець потрапить до заявки Волині на другу частину, стверджує Sportarena.

Михалик увійшов у тренерський штаб Волині

Раніше повідомлялось, що Михалик увійде до тренерського штабу Волині-2, де допомагатиме Альберту Шахову і Володимиру Марчуку. Захисник вже захищав кольори луцького клубу в сезоні 2019/20.

Зауважимо, свого часу Тарас Михалик виступав за Динамо, де зіграв 179 поєдинків. Також провів понад 30 матчів за збірну України.

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