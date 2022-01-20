"Динамо – фаворит. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с Шахтером, главным конкурентом, действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы.

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И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже оно будет происходить по плану киевлян.

На третье место будут претендовать Днепр-1, Заря и Ворскла. Мои фавориты – днепряне, их стиль игры мне импонирует. Подопечные Игора Йовичевича пытаются действовать компактно, нравится, что в их арсенале в завершающей стадии атаки много вертикальных передач", – цитирует Михалика Команда 1 .

Отметим, что Шахтер сейчас опережает Динамо на два зачетных балла на вершине турнирной таблицы УПЛ. СК Днепр-1 отстает от "горняков" на семь пунктов.