"Динамо – фаворит. І не тільки тому, що свого часу я виступав за цю команду і їй симпатизую. На мою думку, у порівнянні з Шахтарем, головним конкурентом, дії підопічних Mірчі Луческу більш збалансовані.

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І в ключовий момент це має відіграти вирішальну роль. Думаю, що суперництво за золото буде навесні ще гострішим, ніж на фініші осінньої частини сезону, ось тільки вже воно відбуватиметься за планом киян.

На третє місце претендуватимуть СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Мої фаворити – дніпряни, їхній стиль гри мені імпонує. Підопічні Ігора Йовічевіча намагаються діяти компактно, подобається, що в їхньому арсеналі в завершальній стадії атаки багато вертикальних передач", – цитує Михалика Команда 1.

Зауважимо, Шахтар наразі випереджає Динамо на два залікові бали на вершині турнірної таблиці УПЛ. СК Дніпро-1 відстає від "гірників" на сім пунктів.

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