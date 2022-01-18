Киевлянам пришлось внести коррективы в свою работу во время тренировочного сбора в Испании.

Планировалось, что завтра подопечные Мирчи Луческу проведут первый товарищеский матч. Однако игра против Мурсии перенесена на 25 января и уже не будет первой. Игровую подготовку киевляне начнут 21 января против сборной свободных агентов Испании. Эта команда и стала четвертым соперником Динамо, о которой ранее не сообщалось.

Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию

Расписание товарищеских матчей Динамо в Испании:

21 января, 12:00 – сборная свободных агентов Испании

22 января, 18:00 – Расинг Люксембург

25 января, 18:00 – Мурсия

27 января, 12:00 – Будё-Глимт

Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо Киев в YouTube.

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