Динамо сменило дату первого матча на сборах и обнародовало еще одного соперника
Киевлянам пришлось внести коррективы в свою работу во время тренировочного сбора в Испании.
Планировалось, что завтра подопечные Мирчи Луческу проведут первый товарищеский матч. Однако игра против Мурсии перенесена на 25 января и уже не будет первой. Игровую подготовку киевляне начнут 21 января против сборной свободных агентов Испании. Эта команда и стала четвертым соперником Динамо, о которой ранее не сообщалось.
Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию
Расписание товарищеских матчей Динамо в Испании:
21 января, 12:00 – сборная свободных агентов Испании
22 января, 18:00 – Расинг Люксембург
25 января, 18:00 – Мурсия
27 января, 12:00 – Будё-Глимт
Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо Киев в YouTube.
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