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Михайлович завершил первый курс химиотерапии – он борется с лейкемией

19:53 12 Читати українською
Михайлович завершил первый курс химиотерапии – он борется с лейкемией
Синиша Михайлович / LaPresse

Наставник итальянской Болоньи Синиша Михайлович продолжает борьбу с раком крови.

Сербский специалист завершил этап лечения и останется в больнице минимум на 3 недели, сообщает официальный сайт Болоньи.

У Михайловича обнаружили лейкемию в начале июля. Тренер решил продолжить работу с "красно-синими" и начал агрессивный курс лечения. Ближайший период он проведет в клинике для детального контроля реакции организма на химиотерапию.

Несмотря на это, Синиша Михайлович через своих помощников осуществляет общее руководство подготовкой Болоньи к новому сезону. В его больничной палате установили специальное оборудование для отслеживания тренировочного процесса подопечных 50-летнего серба.

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Болонья Болонья Италия Синиша Михайлович Синиша Михайлович
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