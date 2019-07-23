Міхайловіч завершив перший курс хіміотерапії – він бореться із лейкемією

Керманич італійської Болоньї Сініша Міхайловіч продовжує боротьбу з раком крові.

Сербський фахівець завершив етап лікування і залишиться у лікарні мінімум на 3 тижні, повідомляє офіційний сайт Болоньї.

У Міхайловіча виявили лейкемію на початку липня. Тренер вирішив продовжити роботу з "червоно-синіми" й розпочав агресивний курс лікування. Найближчий період він проведе у клініці задля детального контролю реакції організму на хіміотерапію.

Попри це, Сініша Міхайловіч через своїх помічників здійснює загальне керівництво підготовкою Болоньї до нового сезону. У його лікарняній палаті встановили спеціальне обладнання для відстежування тренувального процесу підопічних 50-річного серба.

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