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Міхайловіч завершив перший курс хіміотерапії – він бореться із лейкемією

19:53 154 Читать на русском
Міхайловіч завершив перший курс хіміотерапії – він бореться із лейкемією
Сініша Міхайловіч / LaPresse

Керманич італійської Болоньї Сініша Міхайловіч продовжує боротьбу з раком крові.

Сербський фахівець завершив етап лікування і залишиться у лікарні мінімум на 3 тижні, повідомляє офіційний сайт Болоньї.

У Міхайловіча виявили лейкемію на початку липня. Тренер вирішив продовжити роботу з "червоно-синіми" й розпочав агресивний курс лікування. Найближчий період він проведе у клініці задля детального контролю реакції організму на хіміотерапію.

Попри це, Сініша Міхайловіч через своїх помічників здійснює загальне керівництво підготовкою Болоньї до нового сезону. У його лікарняній палаті встановили спеціальне обладнання для відстежування тренувального процесу підопічних 50-річного серба.

Сініша Міхайловіч почав боротьбу з раком і зобов'язаний його перемогти – Абідаль, Хонас, Соль та інші підтвердять

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Болонья Болонья Італія Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч
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