Михайлович сообщил, что у него лейкемия – Болонья не будет искать нового тренера

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович имеет серьезные проблемы со здоровьем.

На специальной пресс-конференции Михайлович, спортивный директор и врач Болоньи рассказали о болезни наставника.

"К сожалению, это произошло. Я хотел рассказать обо всем сам, но некоторые пожертвовали дружбой, чтобы продать на несколько сотен экземпляров газет больше.

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Мы провели несколько медобследований, которые обнаружили аномалии, которых у меня не было еще четыре месяца назад. Я говорю об этом, потому что не хочу, чтобы на этой теме спекулировали. Если бы я регулярно не проходил обследование, никаких симптомов не было бы еще в течение года.

За последние несколько дней я получил 600-700 сообщений. Прошу прощения, что не ответил. Мне нужно было время для себя. Нужно было побороть негатив, чтобы быть готовым нанести ответный удар и начать бой с болезнью", – сказал Михайлович.

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Спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини заверил, что клуб не будет искать нового наставника. Тем более, по словам врача, Синиша вполне способен продолжить работать: "У нас есть все, чтобы лечить лейкемию. Тренер может работать в обычном режиме. Периодически он будет отсутствовать из-за лечения. Эту болезнь можно быстро победить".