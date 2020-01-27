Михайлович повторно госпитализирован после лейкемии

Главный тренер Болонье Синиша Михайлович должен пройти плановое обследование в больнице после лейкемии.

"Утром 27 января мистер Михайлович был госпитализирован в Институт гематологии имени Сераньоли для прохождения противовирусного лечения, которое может понадобиться после пересадки костного мозга от донора.

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Врачи считают, что на этот раз продолжительность пребывания в больнице должна быть короче, чем ранее", – говорится в сообщении на официальном сайте Болоньи.

Напомним, у Синиши диагностировали лейкемию в июле 2019 года. Специалист уже прошел три курса химиотерапии и продолжает при этом управлять Болоньей, которая занимает 11 место в Серии А.

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