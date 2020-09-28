Михайлович – о трансфере Супряги: Мы сделали все возможное, теперь ситуация зависит от Динамо
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович заявил, что его клуб сделал достаточно для подписания нападающего Динамо Владислава Супряги.
"Каждый тренер хотел бы усиления, но бывают случаи, когда ты очень доволен, а бывают, когда все хуже. Моя работа заключается в том, чтобы готовить игроков, которых клуб предоставил мне в распоряжение.
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Я верю в руководство, увидим, что мы можем сделать. Для трансфера Супряги мы сделали все возможное, теперь ситуация зависит от Динамо", – приводит слова Михайловича Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что Болонья готова выложить 12 млн евро за Супрягу, но президент Динамо Игорь Суркис требует не менее 15 млн.
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