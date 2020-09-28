"Каждый тренер хотел бы усиления, но бывают случаи, когда ты очень доволен, а бывают, когда все хуже. Моя работа заключается в том, чтобы готовить игроков, которых клуб предоставил мне в распоряжение.

Динамо все же готово продать Супрягу в Болонью – итальянское СМИ сообщило новые детали

Я верю в руководство, увидим, что мы можем сделать. Для трансфера Супряги мы сделали все возможное, теперь ситуация зависит от Динамо", – приводит слова Михайловича Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Болонья готова выложить 12 млн евро за Супрягу, но президент Динамо Игорь Суркис требует не менее 15 млн.

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