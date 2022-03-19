"Трудно, потому что мы с девушкой не с семьей. Они еще дома, в пригороде Киева. К счастью, интернет и телефон еще работают, поэтому мы на связи, по меньшей мере, каждые три часа. Взрывы раздаются все ближе и ближе… Каждый раз, когда раздаются сирены, моей семье приходится прятаться в подвале… Сейчас мы пытаемся вытащить оттуда мою маму и тетю… Моему отцу 50, а брату 27. Им запрещено уезжать из страны… Они могут быть призваны.

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Надо готовиться к худшему. Многие экс-футболисты уже воюют. Вернусь ли я, если меня вызовут? Если придется, то вернусь! Если нужно, то сам возьму в руки оружие, особенно если нужно будет защитить мою семью", – сказал Михайличенко в комментарии belgiumsoccer.be.

Добавим, что защитник выступает за Андерлехт с 2020 года, до этого поиграв за Динамо и Зарю в Украине.

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