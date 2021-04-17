Украинский легионер Андерлехта Богдан Михайличенко признался, на кого из всех левых защитников в истории национальной команды равняется.

"Не сложно ли футболистам проводить столько матчей за сборную? На Евро, для начала, еще надо получить вызов. Нужно проделать много работы и стабильно играть в Андерлехте.

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А вообще это в радость, тем более для нас, молодых, которые только приехали. Мы пока адаптируемся к требованиям. Сейчас это только наши первые игры. Мы психологически закаляемся и начинаем понимать структуру игры. Под каждого соперника будет подбираться тактика. Думаю, сейчас все футболисты должны знать, как играть при любой схеме.

На кого стараюсь равняться? В сборной в разные годы было много фланговых защитников. Однако мне больше всего импонирует Вячеслав Шевчук", – сказал Михайличенко в интервью Meta Ratings.

Напомним, Богдан дебютировал за главную команду страны 3 сентября 2020 года в Лиге наций, выйдя в основе против сборной Швейцарии, где сразу отметился голевой передачей. В общем провел за "сине-желтых" 6 поединков.

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