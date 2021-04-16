Защитник Андерлехта и сборной Украины Богдан Михайличенко рассказал о факторе, который серьезно тормозит его адаптацию в Бельгии.

"Я, как и большинство, в детстве английский язык особо не учил. Не придавал особого значения. Думал, что перееду заграницу и там буду учить.

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Но это большая ошибка. Молодым футболистам хочу посоветовать: учите сразу английский. Там тяжелые тренировки. Домой приезжаешь уставший, а тебе еще надо учить язык. А без английского там очень трудно.

В Андерлехте, например, все знают английский. Компани говорит по-английски, но, если кто-то не понимает из франкоязычных, то им он объясняет по-французски", – сказал Михайличенко в интервью Meta Ratings.

Напомним, 24-летний украинец перешел в бельгийскую команду из Зари в августе 2020 года. В текущем сезоне провел за Андерлехт 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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