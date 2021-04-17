Український легіонер Андерлехта Богдан Михайліченко зізнався, на кого з усіх лівих захисників в історії національної команди рівняється.

"Чи не складно футболістам проводити стільки матчів за збірну? На Євро, для початку, ще треба отримати виклик. Потрібно виконати багато роботи і стабільно грати в Андерлехті.

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А взагалі це в радість, тим більше для нас, молодих, які лише приїхали. Ми тільки адаптуємося до вимог. Зараз це лише наші перші ігри. Ми психологічно загартовуємося і починаємо розуміти структуру гри. Під кожного суперника буде підбиратися тактика. Думаю, зараз всі футболісти повинні знати, як грати при будь-якій схемі.

На кого намагаюсь рівнятися? У збірній у різні роки було багато флангових захисників. Проте мені найбільше імпонує В'ячеслав Шевчук", – сказав Михайліченко в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Богдан дебютував за головну команду країни 3 вересня 2020 року у Лізі націй, вийшовши в основі проти збірної Швейцарії, де одразу відзначився гольовою передачею. Загалом провів за "синьо-жовтих" 6 поєдинків.

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